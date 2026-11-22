Eduardo Ortegón Williamson resaltó el manejo de aguas residuales, la gestión del vital líquido y lo que sumará la Presa León

En el marco del mensaje del gobernador de Nuevo León, Samuel García, para compartir los logros de su administración durante su quinto año al frente del Estado, el titular de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Eduardo Ortegón Williamson, resaltó que hoy la entidad está lista para afrontar los distintos retos que puedan presentarse en el futuro.

En entrevista para El Horizonte, el funcionario resaltó que el 99.6% del estado tiene acceso de calidad al vital líquido, lo que lo coloca como el territorio con mayor cobertura a nivel nacional; paralelamente, se lidera en el rubro del servicio de alcantarillado.

Además, Ortegón Williamson apuntó que Nuevo León es el único estado que trata la totalidad de sus aguas negras y residuales para así poder comercializarlas y darles un nuevo uso en servicios de riego, lo que genera economía circular.

El tratamiento de aguas no se limita al riego, pues el titular de Agua y Drenaje resaltó que la entidad es la única en todo México que proporciona agua potable en la totalidad de las llaves residenciales que maneja, lo cual es comprobado por un laboratorio.

Con respecto a la Presa León, Ortegón resaltó que esta ya se encuentra captando agua, la cual próximamente comenzará a ser bombeada al Área Metropolitana mediante el acueducto El Cuchillo II.

La Presa León cuenta con capacidad para almacenar 221 millones de metros cúbicos de agua y, según el funcionario, actualmente tiene casi 100 millones.

No solo eso, pues la obra ha generado mucho más que mayor captación del vital líquido, pues a su alrededor se ha generado actividad económica por todo lo que se puede hacer en ella y cerca de la misma.

Ortegón Williamson reflexionó sobre cómo los regios mejoraron sus consumos de agua, esto gracias a las campañas de concientización de la paraestatal luego de la severa crisis hídrica en la entidad hace algunos años.

Finalmente, apuntó que el plan de Agua y Drenaje para frenar el agua no contabilizada, es decir, la que se tira o roba. Esta métrica cayó en cinco puntos porcentuales.