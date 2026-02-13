Estamos listos para recibir el Mundial: Miguel Flores

El gobierno de Nuevo León aseguró que la entidad cuenta con la infraestructura operativa y el personal capacitado para garantizar la seguridad durante la Copa del Mundo de 2026, gracias a las inversiones realizadas desde el inicio de la actual administración. Miguel Flores, secretario general de Gobierno, afirmó que el estado se encuentra preparado para recibir eventos de magnitud internacional, destacando que la estrategia estatal ha priorizado el equipamiento y la profesionalización policial desde el primer día de gestión. Resultados y visión a largo plazo El funcionario atribuyó estos avances a la visión del gobernador Samuel García, subrayando que el fortalecimiento de las instituciones no solo busca proteger a los ciudadanos locales, sino también ofrecer certidumbre a los miles de turistas que arribarán a la entidad. “Estamos preparados en materia de seguridad desde el día 1 que llegamos... Hemos reducido todos los delitos y vamos a seguir trabajando para garantizar la paz de los neoleoneses y los turistas”, declaró Flores Serna.

Fuerza civil: El pilar de la estrategia

Haciendo eco de datos oficiales, el Secretario resaltó el posicionamiento de la policía estatal en el panorama nacional:

Reconocimiento: Según datos del INEGI, la corporación es considerada la mejor de México.

Inversión: Se han reforzado las capacidades operativas y la adquisición de equipamiento táctico.

Capacitación: El personal en calle está siendo instruido en segundos idiomas para brindar atención directa a visitantes extranjeros.

Atención a emergencias y logística

Para complementar la estrategia de seguridad, Flores Serna anunció mejoras en los canales de respuesta inmediata, incluyendo el reforzamiento de la línea 911 para atender cualquier contingencia durante la justa deportiva.

"Queremos ser la mejor sede y lo vamos a lograr con el apoyo de todas y todos", concluyó el secretario, reafirmando el compromiso de Nuevo León por proyectar una imagen de vanguardia y tranquilidad ante el mundo.