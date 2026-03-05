Estafan a regios mediante app que ofrecía rendimientos

Algunos afectados reportan haber perdido hasta $1.4 millones de pesos por haberse dejado llevar por un “espejismo” de inversiones

Mediante triquiñuelas armadas a través de redes sociales y app´s, decenas de regios fueron defraudados por sujetos que les ofrecían planes de inversión con rendimientos “impagables” de hasta 30 por ciento.

Algunos afectados reportan haber perdido hasta $1.4 millones de pesos por haberse dejado llevar por un “espejismo” de inversiones apetitosas que resultaron ser un engaño.

Hasta el momento, se desconoce oficialmente cuántos afectados hay y cual es el monto del quebranto, pero se estima que podrían ser 100 con diferentes cantidades de dinero desfalcado.

Este tipo de fraudes, se suma al de entidades financieras que ofrecían grandes rendimientos, pero terminaron esfumándoles su capital a cientos de personas y cuyos casos proliferaron en el 2025.

Relatan cómo comenzó el fraude

Una sampetrina, quien pidió ser identificada como “Eva”, narró a El Horizonte cómo ocurrió el fraude en el que primero depositó $900,000 pesos y luego $500,000 y por los cuales supuestamente iba a ganar hasta $400,000 pesos en un “evento” de inversión de tres semanas.

“Eva” dijo que todo empezó al escuchar recomendaciones que surgieron entre amigas de ingresar a “grupos de inversión” que anunciaban en redes sociales.

Ella y “otras más”, se contactaron con la plataforma llamada “Tactiv Evercore” los cuales los incluían en grupos de whatsapp que iban cambiando de nombre y cuyos “ejecutivos”, al parecer, son nombres inventados.

En tal grupo, les mostraban los “planes de inversión” y luego les hacían una presentación vía zoom en el que les mostraban los permisos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para supuestamente operar como “entidad financiera”.

Aplicaciones y grupos de mensajería

Posteriormente les pedían que bajarán unas app´s para ir viendo la evolución de su dinero; el nombre de estas es EPMX y TAEVPR.

También los grupos de Whatsapp cambiaban de nombre, en algunas ocasiones se llamaba IVXEX-IGP-TX.

En el caso de “Eva”, primero depositó $5,000 pesos y vio en la app cómo su dinero se multiplicó; luego fue invirtiendo más dinero y llegó un momento en que le pidieron invertir en una Oferta Pública Inicial o Initial Public Offering (IPO’s) que le darían jugosos redimientos.

Eso inició en agosto y para septiembre ella ya había invertido $900,000 pesos en total lo cual depositaba en diferente cuentas.

Cuando trató de recuperar, su dinero le pidieron que pagara $400,000 pesos más para liberarlo $1.8 millones de pesos, y tras hacerlos, ya no supo de los ejectuvos.

“Se suponía que era un ´evento´ como por tres semanas, que te iban a dar los mejores rendimientos y luego ya tú te salías con tu dinero y tus ganancias, pero cuando empiezas a querer retirar te dicen que no puedes retirar porque puede ser que la empresa piense que eres lavado de dinero. “Ya había invertido ahí como $900,000 pesos y luego me dijeron no, pues si los quieres sacar tienes que pagar un impuesto de quién sabe qué y quien sabe que, total me hicieron un cuentón como de otros $500,000 pesos para que yo pudiera sacar mis $900,000 pesos y ahí dije no, ya, ya perdí” explicó la afectada.

Empresa real se deslinda

La firma Tactiv sí existe, pero es una casa de bosla de la CDMX que se ha deslindado del caso.

“Varias gentes de la República caímos con esta misma gente de las aplicaciones y somos ya, o sea, ahorita somos como 25, pero tenemos estimados que son prácticamente más de 100 personas las que han caído. “Esta gente se anunciaba por medio de las redes sociales como si fueran una financiera, los contactabas por WhatsApp y nos mandaban los permisos de Condusef y entonces nosotros lo revisábamos y salía que sí era real la empresa, tenía su número de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”, comentó la afectada.

Denuncia ante la Fiscalía de Nuevo León

El tema ya escaló hasta la Fiscalía General de Nuevo León, pero no ha habido respuesta favorable, ni siquiera ante el reporte entregado a la Condusef a pesar de que el tema legal inicio en diciembre de 2025.

La afectada dijo que el problema más grande es que no ha recibido respuesta de las instancias correspondientes y mientras otras personas siguen cayendo en este esquema fraudulento que opera al menos desde hace dos años a nivel nacional.

“Entre agosto y septiembre iniciamos y para la primera semana de noviembre nos dimos cuenta de que no era verdad, yo puse la denuncia en diciembre, pero la Fiscalía no ha hecho nada, ya casi estamos a marzo y mi abogada fue a la Condusef a preguntar qué pasó con la denuncia y la Condusef dice que no tienen sistema y que no los han podido resolver porque no tienen sistema. “No es posible que ya tengan años operando o quizás más y no han podido dar con ellos, o sea, a la gente nos siguen quitando nuestros patrimonios y no los han detenido sigue cayendo gente”, añadió la afectada.

¿Falsos ejecutivos?

En los grupos en los que timaron a los regios se señalan a tres presuntas personas involucradas con el convencimiento de los clientes y que a través de ellos se ofertan estas supuestas inversiones y esquemas financieros.

Se trata del supuesto doctor Carlos Herrera García, quien supuestamente es profesor titular certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Paulina López Carmona, Asistente Personal y Coordinador de Proyectos de Inversión y Michael Binetti, Analista Senior de Investigación.

Este grupo de presuntos expertos financieros fueron colocados como el equipo de la empresa TAEV México o Tactiv Evercore, sin embargo, al buscar a estas personas no se encuentra ninguna información de ellos.

Tan solo un perfil correspondiente a Herrera García que de manera evidente se ve como un perfil falso, mientras que las personas que invirtieron con este supuesto grupo se les proporcionó algunas fotografías que aparentan ser generadas con Inteligencia Artificial.