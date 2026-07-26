Estado y colectivo instalan mesas para reforzar transporte en NL

Dichos encuentros serán coordinados por la Secretaría de Participación Ciudadana y contarán con representantes de instituciones relacionadas

Autoridades estatales junto con el colectivo Resistencia Civil Regiomontana acordaron este sábado instalar mesas de trabajo para fortalecer el diálogo y construir propuestas sobre movilidad, accesibilidad y transporte público.

Este acuerdo se alcanzó durante una audiencia pública realizada en la Escuela Adolfo Prieto, donde integrantes del colectivo presentaron sus propuestas relacionadas con el funcionamiento y transparencia del sistema estatal.

Mientras que el personal del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León presentó el Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León, además de brindar una capacitación sobre herramientas digitales, obligaciones de transparencia y procedimientos para localizar información financiera a través de los portales oficiales.

Tanto la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana, como el Instituto de Movilidad y Accesibilidad junto con Metrorrey, se comprometieron a mantener la publicación periódica de información financiera, presupuestaria y programática del transporte público.

Dichos encuentros serán coordinados por la Secretaría de Participación Ciudadana y contarán con representantes de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana, el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey y la organización ciudadana. El instituto afirmó que sostendrá una primera mesa de trabajo los primeros de agosto.