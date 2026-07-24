Estado vive ignorando la crisis del agua: Waldo Fernández

Para resolver la problemática en la entidad, el legislador planteó una estrategia basada en la eficiencia de la red existente y el aprovechamiento de recursos

En el marco del debate sobre las presiones de Estados Unidos para vincular el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944 con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el senador con licencia Waldo Fernández urgió a atender de fondo el problema del agua en Nuevo León, asegurando que los últimos cuatro gobiernos estatales se han dedicado únicamente a "administrar" la crisis sin darle una solución definitiva.

El aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional sostuvo que la entidad no puede continuar bajo esquemas temporales y debe priorizar la seguridad hídrica mediante proyectos de infraestructura y sostenibilidad.

"Para el caso de Nuevo León, los últimos cuatro gobernadores han administrado una crisis, no la han resuelto; me parece que ya es el momento de resolver la crisis en nuestro estado, Nuevo León tiene que dejar de administrar esta crisis y resolverla", aseveró Fernández.

Un plan de dos etapas para solucionar el desabasto

Para resolver la problemática en la entidad, el legislador planteó una estrategia basada en la eficiencia de la red existente y el aprovechamiento de los recursos disponibles:

Reparación y mantenimiento de la red potable: Detalló que casi el 40% de las pérdidas de agua en el estado responden a fugas en el sistema por la falta de mantenimiento adecuado. Reutilización y captación: Recordó que durante su gestión como diputado presentó una iniciativa para el aprovechamiento de aguas grises. Explicó que el 40% del consumo de un hogar (como el agua de la regadera) puede reciclarse para su uso en sanitarios, riego y sistemas de captación pluvial.

Asimismo, propuso detener la entrega de permisos para nuevos desarrollos habitacionales en zonas que carezcan de la infraestructura hídrica necesaria, a la par de explorar nuevas fuentes de abastecimiento mediante la perforación de pozos profundos.

El agua, fuera de la agenda del T-MEC

En el plano internacional, quien fuera presidente de la Comisión de Seguimiento a la Implementación y Revisión del T-MEC en el Senado descartó categóricamente que el pago de deudas de agua forme parte de la agenda de revisión del acuerdo comercial.

Waldo Fernández atribuyó las declaraciones del representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, a una maniobra de presión política sin sustento legal en el tratado: