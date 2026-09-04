Estado se reúne con Federación y Pemex para combatir malos olores

El objetivo central fue revisar la información técnica recabada por el Gobierno de Nuevo León e identificar las fuentes emisoras que originan esta problemática

En el marco de las acciones emprendidas para atender las denuncias por episodios de malos olores registrados en la Zona Metropolitana, el secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano, sostuvo una reunión de trabajo con directivos de Pemex y autoridades ambientales federales para definir una estrategia conjunta.

Al encuentro asistieron la Dra. Marcela Villegas Silva, Directora Corporativa de Administración y Servicios de Pemex; Jorge Zirath Hernández Villaseñor, Director General de Calidad del Aire de la Semarnat; el Dr. José Abraham Ortínez Álvarez, Director del INECC; así como representantes de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

El objetivo central fue revisar la información técnica recabada por el Gobierno de Nuevo León e identificar las fuentes emisoras que originan esta problemática.

Como primer resultado de los acuerdos, la ASEA llevó a cabo una visita de inspección en las instalaciones de la refinería de Cadereyta el pasado 31 de agosto.

Actualmente, dicha diligencia se encuentra en proceso de evaluación y se mantienen activos los plazos legales para determinar el análisis técnico correspondiente.

Paralelamente, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y el Gobierno de Nuevo León realizarán evaluaciones de monitoreo de contaminantes en las zonas afectadas, proceso que contará con la validación de la Semarnat.

Por su parte, Pemex y el INECC mantendrán el monitoreo continuo en sus respectivas áreas de influencia.

Coordinación prioritaria para una solución integral

Sobre el desarrollo de estas mesas de trabajo, Raúl Lozano Caballero resaltó la importancia de la colaboración interinstitucional para atender las peticiones de la ciudadanía:

"Desde que recibimos los primeros reportes, en la Secretaría de Medio Ambiente hemos estado trabajando en la investigación y atención de los mismos, recabando información y análisis técnico para aportar elementos que nos permitan encontrar una solución. Es importante recordar que la refinería de Cadereyta es una instalación de competencia federal, por lo que se requiere de plena participación y coordinación con todas las autoridades federales", afirmó el funcionario estatal.

La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León reiteró su compromiso de mantener una comunicación constante y transparente con la ciudadanía a medida que avance el proceso de evaluación técnica y se obtengan los dictámenes oficiales.