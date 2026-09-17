Estado refrenda su respaldo al emprendimiento femenino

El programa contempla tanto sesiones en línea como presenciales en los municipios de García y Escobedo, iniciando actividades este 20 de septiembre

Con el propósito de impulsar el talento y la autonomía económica de las mujeres en la entidad, el Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, invitó a las emprendedoras locales a sumarse a los programas estatales de capacitación, asesoría, vinculación comercial y financiamiento.

Durante un mensaje dirigido al sector productivo, el funcionario destacó que la Secretaría de Economía cuenta con una estructura integral diseñada para acompañar a las ciudadanas desde la formalización de sus ideas de negocio hasta su etapa de consolidación y crecimiento en el mercado.

“Las mujeres son una parte fundamental de nuestra economía y, por eso, tenemos una serie de apoyos a través de programas que les pueden ayudar a formalizar y hacer crecer sus emprendimientos, para que puedan seguir aportando a nuestro estado”, subrayó Flores Serna.

Como parte de esta estrategia de acompañamiento, esta semana arranca el programa “Arranca tu Futuro”, un esquema de capacitación gratuito con una duración de 18 horas enfocado en el uso de redes sociales e inteligencia artificial.

El objetivo principal de esta iniciativa es dotar a las participantes de herramientas digitales que fortalezcan su presencia en línea y amplíen el alcance de sus productos y servicios.

El programa contempla tanto sesiones en línea como presenciales en los municipios de García y Escobedo, iniciando actividades este 20 de septiembre.

El Gobierno del Estado enfatizó que estas acciones forman parte de un esfuerzo continuo para consolidar a Nuevo León como el motor económico del país, brindando a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) los recursos necesarios para competir de manera efectiva.

Las personas interesadas en inscribirse a “Arranca tu Futuro” o consultar las distintas convocatorias de apoyo institucional pueden realizar su registro a través del portal oficial habilitado en www.linktr.ee/senl.

Información de Marisol Gómez