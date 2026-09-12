Estado promueve la salud mental en hombres y prevención del acoso

El programa busca impulsar procesos formativos y de acompañamiento que cuestionen los roles tradicionales de género, promuevan el autocuidado físico y emocional

Con el objetivo de reforzar las acciones de contención de las violencias, el cuidado de la salud emocional y la prevención del suicidio en la población masculina, la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de Nuevo León, en colaboración con Metrorrey, llevó a cabo jornadas de sensibilización en las estaciones de metro con mayor afluencia de la zona metropolitana.

Durante estas actividades, personal de la Coordinación Integral de Trabajo con Hombres recorrió las instalaciones informando a los usuarios sobre la línea de emergencias 911 y la Línea de Contención para Hombres 070 "Détente, Llama, Reflexiona".

Esta última, operada en conjunto con la Secretaría de Participación Ciudadana, consiste en un servicio telefónico gratuito, confidencial y disponible las 24 horas del día para brindar apoyo inmediato a hombres en momentos de crisis.

El programa busca impulsar procesos formativos y de acompañamiento que cuestionen los roles tradicionales de género, promuevan el autocuidado físico y emocional, y prevengan situaciones de violencia hacia las mujeres.

Entre sus servicios, se ofrece la canalización a procesos reeducativos y reflexivos especializados para fomentar un cambio conductual enfocado en los derechos humanos, la cultura de paz y el buen trato.

Para quienes requieran orientación o atención especializada, las autoridades recordaron que los servicios 24/7 están disponibles a través del 9-1-1 para emergencias y la línea 070 para asesoría y contención emocional.