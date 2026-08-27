Estado niega adeudo a Monterrey; cuestiona denuncia ante Fiscalía

En contraste, el Estado afirmó que el Municipio de Monterrey mantiene un adeudo de $9.3 millones de pesos por concepto de pruebas de confianza

El Gobierno de Nuevo León aseguró que el Municipio de Monterrey no tiene adeudos pendientes por concepto de participaciones o recursos estatales, luego de revisar la información del Instituto de Control Vehicular y de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

A través de un posicionamiento, la administración estatal calificó como falsas las afirmaciones del alcalde de Monterrey respecto a presuntos adeudos y sostuvo que las transferencias de recursos a los municipios, incluido Monterrey, se han realizado de manera correcta.

“El Gobierno del Estado de Nuevo León informa que, después de haber revisado los datos del Instituto de Control Vehicular y de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, llega a la conclusión de que no existe adeudo alguno para el municipio de Monterrey, Nuevo León, y por lo tanto resulta ser falso lo señalado por el alcalde de dicho municipio”.

El gobierno estatal señaló que la información puede ser consultada en los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en los que, afirmó, no se determinaron irregularidades relacionadas con dichas transferencias.

Además, indicó que los recursos entregados a los municipios son publicados trimestralmente, con información sobre los montos y conceptos correspondientes.

En contraste, el Estado afirmó que el Municipio de Monterrey mantiene un adeudo de $9.3 millones de pesos por concepto de pruebas de confianza.

También cuestionó que el actual alcalde haya señalado presuntos adeudos correspondientes a proyectos de administraciones anteriores, particularmente de la gestión de Luis Donaldo Colosio, al considerar que se trata de ejercicios fiscales que ya fueron cerrados.

El Gobierno de Nuevo León manifestó su disposición para establecer mesas de trabajo con el Municipio de Monterrey a fin de aclarar cualquier duda relacionada con los recursos y sus transferencias.

Sin embargo, lamentó que el edil Adrián de la Garza utilice a la Fiscalía Anticorrupción como medida de presión contra el Gobierno estatal para exigir recursos que, sostuvo, no se adeudan.

“Resulta lamentable que el alcalde quiera usar a la Fiscalía Anticorrupción para obtener una ventaja o presionar al Gobierno del Estado para acceder a un recurso que no se adeuda. “Confiamos en que las investigaciones que realice la Fiscalía se ajustarán a derecho y no tendrán sesgo político”, informaron en un comunicado.

Finalmente, la administración estatal expresó su confianza en que cualquier investigación que realice la Fiscalía Anticorrupción se conduzca conforme a derecho y sin sesgos políticos.