Estado llama a oposición a dialogar por Presupuesto; niega deudas

Flores Serna sostuvo que esos recursos no constituyen un adeudo, al argumentar que se han entregado a los ayuntamientos las cantidades correspondientes

El gobierno de Nuevo León negó que mantenga adeudos con los municipios y llamó a los diputados de oposición a reconsiderar su postura y acudir a la mesa de trabajo convocada para el 2 de septiembre, en la que se busca comenzar el análisis del Presupuesto estatal de 2027.

El llamado fue realizado por el Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, luego de que el pasado miércoles las bancadas del PRI y PAN anunciaran que condicionaban su participación en dicha reunión a que primero se cubrieran los recursos que, según los legisladores, el estado adeuda a los municipios y que ascienden a $1,200 millones de pesos.

Flores Serna sostuvo que esos recursos no constituyen un adeudo, al argumentar que se han entregado a los ayuntamientos las cantidades correspondientes bajo el esquema de reconducción presupuestal aplicado durante este año.

“Sobre el tema de que existen unos supuestos adeudos, pues la verdad es que no se les debe nada”, expresó.

El funcionario estatal pidió a los legisladores mantener abierta la negociación y anteponer el interés del Estado a las diferencias partidistas, al señalar que el objetivo de la mesa es avanzar en acuerdos para el próximo ejercicio fiscal.

“Ojalá y recapacitaran los legisladores, la invitación sigue abierta, nuestra postura es la misma, que siempre estamos listos para buscar un mejor escenario para Nuevo León”, expresó.

Flores Serna aseguró que se mantiene disposición para revisar los planteamientos de los municipios y legisladores, así como para construir acuerdos que permitan sacar adelante proyectos y programas para 2027.

“Nosotros estamos con todo el ánimo de dialogar, de buscar sacar acuerdos para el estado de Nuevo León” dijo.

La reunión convocada por el Estado está prevista para el 2 de septiembre, aunque la participación de las bancadas de oposición quedó sujeta al cumplimiento de la condición planteada por los diputados respecto a los recursos reclamados por los municipios.