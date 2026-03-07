Estado garantiza seguridad para asistentes de la marcha del 8M

Hasta el momento, el Palacio de Gobierno permanece sin blindaje pero durante la mañana de este viernes comenzó el arribo de las tarimas.

El secretario de Seguridad, Gerardo Escamilla aseguró que las autoridades implementarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas que participen en la marcha del domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

El funcionario informó que ya se cuenta con un plan sistemático de operaciones para el desarrollo de la movilización, aunque por razones de seguridad no se revelará el número de elementos que participarán en el operativo.

“Ya tenemos lo que es el plan sistemático de operaciones en cuanto a la expresión del día 8M del próximo domingo. Por razones de seguridad no vamos a revelar el número de elementos que van a participar, pero estamos listos para que estos se desarrollen de la mejor manera y estaremos tomando las medidas de protección adecuadas para que se garantice la seguridad de todas las personas que participen en este evento”, señaló.

Escamilla reiteró que las autoridades respetarán el derecho a la libre expresión de las manifestantes.

“Nosotros respetamos la libre expresión y obviamente es un tema que se tiene que tocar. Es el Día Internacional de la Mujer y estaremos atentos este día”, agregó.

Hasta el momento, el Palacio de Gobierno permanece sin blindaje pero durante la mañana de este viernes comenzó el arribo de las tarimas.