Estado desarticula células delictivas en Lampazos y Montemorelos

El secretario de seguridad Gerardo Escamilla aseguró que los operativos permitieron desarticular ambas células evitando que ingresarán a la zona metropolitana

Tras los violentos enfrentamientos registrados entre presuntos delincuentes y elementos de Fuerza Civil en los municipio de Lampazos y Montemorelos, el secretario de seguridad, Gerardo Escamilla aseguró que se desarticuló a dos células delictivas.

Y es que los diez detenidos formaban parte de dos células, si bien diferentes, ligadas a un mismo grupo criminal, del cual no se especificó más.

Según detalló el secretario, una de las células tenía presencia en la zona norte de Monterrey, mientras que la otra operaba hacia el sur del estado, lo que explicaría los despliegues simultáneos de seguridad en distintos puntos de la entidad.

Escamilla aseguró que los operativos permitieron desarticular ambas células evitando que ingresaran a la zona metropolitana.

“Son células diferentes. Una de ellas operaba en la zona norte de Monterrey, ambas células pertenecían al mismo grupo criminal y la otra es una célula que opera hacia el sur. Afortunadamente se pudieron desarticular estas dos incursiones y se mantiene el perímetro de contención de seguridad para el área metropolitana”, declaró el secretario de Seguridad.

El funcionario agregó que, como parte de la estrategia para evitar nuevos intentos de ingreso de grupos armados, se mantiene activo el Operativo Muralla.

No se descarta que otras células delictivas estén operando en la entidad.