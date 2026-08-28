Estado culpa a municipios por vialidades por accidente en Cumbres

El secretario de Movilidad señaló que los municipios administran la mayoría de las vialidades metropolitanas y regulan el tránsito de carga.

Tras el accidente ocurrido la semana pasada sobre la avenida Paseo de los Leones, en la zona de Cumbres, donde perdió la vida Monserrat de León, una menor de 17 años, el secretario de Movilidad y Planeación Urbana de Nuevo León, Hernán Villarreal Rodríguez, aclaró que la administración de las vialidades en la zona metropolitana corresponde principalmente a los municipios.

El funcionario explicó que tanto la regulación del transporte de carga como la administración de la mayoría de las vialidades metropolitanas son competencia municipal.

“El transporte de carga y en general todo el tránsito es una competencia municipal. El 90% de las vialidades del área metropolitana son municipales por tanto la problemática del congestionamiento vial y de administración de las vialidad es de los municipio”, explicó Villarreal Rodríguez.

Las declaraciones se dan luego de que Martín de León, padre de Monserrat, pidiera a través de sus redes sociales que se legisle para evitar que los camiones de carga pesada circulen por zonas habitacionales.

La menor perdió la vida luego de que el vehículo en el que viajaba fuera impactado por una revolvedora. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado, el conductor habría perdido el control de la unidad al tomar una pendiente, presuntamente por falta de pericia.

Villarreal Rodríguez señaló que el Gobierno del Estado ha impulsado, junto con el Consejo Nuevo León, una Ley de Coordinación Metropolitana que permitiría establecer medidas entre los municipios y el estado.

Sin embargo, hasta el momento no existe una fecha definida para su aprobación.

“Se ha impulsado la ley y así tomar medidas respecto al transporte de carga y en general de la vialidad”, dijo.

El secretario insistió en que la estrategia estatal consiste en fortalecer la coordinación con los municipios.

“La estrategia del estado es coordinarse con los municipios con esta ley de coordinación metropolitana”, recalcó.