Estado brindará apoyo a Santiago para retirar lechuguilla

El municipio de Santiago, que encabeza el alcalde David de la Peña, espera que los resultados para desterrar la plaga lleguen más rápido

Para combatir con mayor rapidez la plaga de lechuguilla acuática que anega a la presa La Boca, el municipio de Santiago, encabezado por el alcalde, David de la Peña, trabaja en conjunto con Agua y Drenaje de Monterrey (AyD).

El secretario de Servicios Públicos de Santiago, Jorge Espronceda, confirmó que Agua y Drenaje de Monterrey entró en contacto con este municipio para limpiar el lirio o lechuguilla acuática y desde el pasado domingo trabajadores de ese organismo comenzaron a intervenir un riachuelo en el tramo del Arroyo La Chueca, a la altura de la zona de Los Cavazos.

“El alcalde David de la Peña me informó que había recibido una llamada del director de Agua y Drenaje, Eduardo Ortegón, donde nos informaban que el día domingo ingresaron (los empleados de AyD) a la Presa La Boca con una cuadrilla de alrededor de tres o cuatro personas y están ellos colaborando en un riachuelo diferente al que estamos trabajando nosotros, ellos están trabajando", explicó.

“Precisamente hoy busqué a Fernando Aguiñaga, que es el encargado de la planta de la Presa La Boca, que son quienes están colaborando con nosotros en la atención de este problema", dijo Espronceda Tamez.

Con eso, el municipio de Santiago, que encabeza el alcalde David de la Peña, espera que los resultados para desterrar la plaga lleguen más rápido, pero aclaró que no sería entre siete y 10 días, como lo previó Agua y Drenaje, sino que esto podría demorar cerca de un mes.

“Entre más colaboración, obviamente mejores resultados, el detalle es que no te puedo yo estimar un tiempo de si en siete días vamos a terminar con el problema, la verdad es que no.

“La experiencia que tenemos con un problema similar, que fue a principios o mediados del mes de mayo, es que nos tardamos un mes en poder erradicar casi por completo este problema", explicó.

"Sin embargo, por las condiciones tan favorables para el esparcimiento de esta plaga, lógicamente se volvió a extender y nosotros, ante la necesidad de atender también las problemáticas que tenemos en el resto del municipio, lógicamente destinamos nuestro personal a las diferentes actividades y responsabilidades que tenemos como gobierno municipal", refirió.

-¿A partir de que se coordinen ya plenamente faltaría un mes todavía?, se le preguntó.

“Yo estimo que es un mes, aproximadamente, ya la coordinación existe. Sí es importante aclarar que necesitamos la coordinación de los vecinos, con los que tienen colindancia con estos riachuelos, y tienen patios o salidas, tienen botaderos en estas zonas, que es hasta más fácil con rastrillos para el césped o el zacate, ellos pueden ayudarnos sacando la lechuga o el lirio, porque ya se mezcló el lirio y la lechuga acuática. Y si la sacan y la embolsan, nosotros podemos pasar por ella sin ningún problema a las quintas o ranchos que están en esa zona", dijo.

-¿Y con el Estado cuál ha sido la relación que han tenido, con Medio Ambiente particularmente?, se le preguntó.

"Medio Ambiente, no. Por lo que respecta a Servicios Públicos, y tengo entendido al señor alcalde David de la Peña, no ha tenido esta retroalimentación o colaboración. Sí, Agua y Drenaje, que es una paraestatal que depende del Estado, con ellos sí tenemos esa colaboración. El domingo, te reitero, empezaron las labores por parte de ellos en el vaso de la Presa La Boca, en un riachuelo cercano a donde estábamos trabajando nosotros, por La Chueca, de Los Cavazos a La Chueca", respondió.

"Desconozco qué esté haciendo el Estado o que esté haciendo la Secretaría de Medio Ambiente precisamente para identificar las causas que, de acuerdo a algunas revisiones y temas, son diferentes cárcamos que están desbordados y que de alguna manera vierten aguas que no son de la mejor calidad o del mejor origen hacia La Boca", expresó.

El funcionario municipal insistió en su llamado a la coordinación entre todos los niveles de gobierno, y convocó a los vecinos de la zona a limpiar sus frentes.

"Con los particulares que tienen propiedades cercanas o colindantes a la zona, ya que ellos tienen mucha facilidad para, por medio de sus terrenos, recoger y sacar por tierra, de otra manera nosotros tenemos que ir en agua, en botes o lanchas para poder subir a una embarcación para poder destinarlo a un centro de transferencia y darle el uso de composta", precisó.

Incluyendo toda la lechuguilla y el lirio acuáticos que recolectaron en el pasado mes de mayo y ya con los trabajos reanudados la semana pasada, el municipio de Santiago ha retirado en total 128 toneladas de esa plaga vegetal invasiva, y esperan llegar a las 300 toneladas.

"Son 128 toneladas que hemos sacado de esa lechuguilla acuática y, a como vamos proyectando, vamos a sacar 300 toneladas y esperando sí se elimine de raíz esta problemática para que no se siga propagando esta plaga", detalló.

Y reiteró su advertencia que si no se frena esta contaminación, la Presa La Boca corre riesgos.

"Sería irresponsable de nuestra parte no alarmarnos y no maximizar un situación, que pone en riesgo a uno de los lugares, primeramente de abasto del agua para Nuevo León y para la zona Sur del municipio de Monterrey", argumentó.

"También recordemos que la Presa La Boca es uno de los lugares íconos del turismo, no sólo de Santiago, sino de Nuevo León y del Norte del país, así que si no tenemos esas alarmas, esos candados y esa seguridad, esa protección a la Presa La Boca, seríamos demasiado irresponsables, es por eso que no podemos dejar de lado nada de eso y tenemos que atacarlo con todas las herramientas de la administración municipal del alcalde David de la Peña", sostuvo.

"Seguiremos trabajando para atacar esto de raíz... y les reitero este mensaje (a los vecinos): es importante que nos apoyen con el frente de sus propiedades ya que es mucho más fácil levantar este desecho de la lechuguilla para depositarlas en bolsa y trasladarlas a un centro de transferencia", aseveró.