Estadio Banorte no es para eventos masivos: diputados

Los eventos masivos, al menos los conciertos en el Estadio Banorte no estaban planeados de un inicio, desconozco porqué lo hicieron, a lo mejor por un tema de flujo, pero por lo que yo vi, no estaban planeadas en un inicio para ese estado, no tiene la infraestructura para hacer un concierto de calidad.



Me tocó ir al concierto de Luis Miguel ahí y fue muy incómodo, porque justamente el tema de la vialidad es muy mala, la forma del estadio tampoco es un lugar adecuado como la Arena (Monterrey) o el Estadio BBVA, dijo Carlos de la Fuente.