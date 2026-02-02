Establecen zonas de veda de fuego y prohíben las carnes asadas

También señalan que el encendido de globos de cantoya o el uso de pirotecnia está prohibido para evitar incendios en los bosques

Para evitar incendios forestales de gran magnitud, se establecieron las zonas de veda de fuego en donde quedarán prohibidas las fogatas hasta para hacer una carne asada.

¿Qué establece la veda de fuego en Nuevo León?

A través del Periódico Oficial del Estado, el Poder Ejecutivo indicó que hasta que no se levante la veda de fuego queda estrictamente prohibido el uso de fuego en todos los ecosistemas forestales, lotes baldíos mayores a 1,000 metros cuadrados o predios con arbolado en una superficie mayor a 500 metros cuadrados, ya sea en zonas urbanas o de interfaz urbano forestal.

¿Qué actividades quedan prohibidas durante la veda?

Así mismo, durante esta veda de fuego queda prohibido el uso de fogatas para la recreación y la preparación de alimentos, como es común en las carnes asadas, y tampoco se podrá utilizar para festejos campestres.

“Se prohíbe el uso de fuego en las zonas de veda a que se refiere el numeral anterior, en las siguientes modalidades: fogatas a cielo abierto para recreación, preparación de alimentos por parte de los turistas, festejos campestres y demás de naturaleza semejante a las enunciadas”.

Otras acciones que también están restringidas

Así mismo, queda prohibida la quema controlada para el mantenimiento de caminos y brechas de conducción eléctrica, zonas agrícolas en áreas aledañas con vegetación, así como la quema de basura o desperdicios contaminantes.

Prohibición de pirotecnia y globos

También señalan que el encendido de globos de cantoya o el uso de pirotecnia está prohibido para evitar incendios en los bosques y zonas con abundante arbolado.

Condiciones climáticas elevan el riesgo de incendios

Este invierno, que aún no termina, se ha pronosticado como uno de los más secos de la última década, lo que incrementa el riesgo de que se inicien incendios forestales de gran magnitud.