Establecen cuota de $5,865 para regularizar placas foráneas

El Gobierno de Nuevo León dejó sin efecto el controvertido Pase Turístico y en su lugar puso en marcha un programa de regularización para vehículos foráneos

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Regularizar un vehículo con matrícula foránea costará, por tiempo limitado, una cuota única de $5,865 pesos, informó el Gobierno de Nuevo León al presentar los incentivos con los que sustituyó el polémico “Pase Turístico”.

El monto cubre todas las sanciones existentes e incluye las placas, la tarjeta de circulación, el alta, la constancia de registro, la certificación y, en caso de requerirse, también el trámite de cambio de propietario.

La regularización y el pago pueden hacerse a través de internet, siendo únicamente necesario acudir al módulo deseado del Instituto de Control Vehicular para recoger la nueva matrícula.

Los beneficios únicamente estarán vigentes durante el 2026, con el descuento total de cambio de propietario válido hasta el 30 de noviembre para después solo aplicar una reducción del 50% en diciembre.

Durante rueda de prensa, la secretaria ejecutiva de la Oficina del Gobernador, Mariela Saldívar, reiteró que el cuestionado permiso de circulación para automóviles de otros estados no será aplicado.

“Se impulsó en el Congreso una reforma a través de la bancada de Acción Nacional para la implantación de un pase turístico”, recordó. "El gobernador nos instruyó para que ingresáramos otra reforma para que ya no estuviera en ley y no existiera la inquietud de que pudiera alguien revivir esa medida”, señaló.

La semana pasada, el mandatario estatal Samuel García anunció que daría marcha atrás al permiso al declarar que podría dar pie a abusos de parte de los elementos de tránsito municipales.

Los subsidios serán publicados en el Periódico Oficial este lunes, informó el encargado del despacho de la Tesorería, Ulises Carlín.

El trámite a través de internet deberá hacerse en la página: www.nlinea.nl.gob.mx. En la plataforma, además de poder hacer el pago, deberán presentarse los siguientes requisitos: licencia de conducir vigente; comprobante de propiedad del vehículo y la evidencia de que proviene de otra entidad, como una fotografía de las placas.

Cualquier duda podrá ser resuelta a través del 070 las 24 horas del día.