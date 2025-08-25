Esta técnica te ayuda a regular emociones y cultivar bienestar

El doctor Javier Gutiérrez, especialista en Mindfulness propone la técnica 'No Drop' como una herramienta para alcanzar equilibrio y sostenibilidad emocional

En un mundo cada vez más acelerado y cargado de tensiones, aprender a gestionar nuestras emociones se vuelve una necesidad urgente. El doctor Javier Gutiérrez, especialista en mindfulness propone la técnica “No Drop” como una herramienta clave para alcanzar un estado de equilibrio y sostenibilidad emocional.

Esta técnica, inspirada en principios del mindfulness, propone una pausa consciente frente a situaciones estresantes. “Nos dejamos llevar por nuestros pensamientos, pero ante un evento desfavorable, el primer paso debe ser detenerse, respirar, observar y luego proseguir”, señala el dr. Gutiérrez.

La práctica consiste en enfocar la atención plena en la respiración o en una zona específica del cuerpo donde se perciba una emoción. Esta conexión corporal permite identificar dónde se aloja la tensión emocional, para luego disminuir su intensidad y permitir que fluya. De esta manera, se crea un espacio para tomar decisiones más conscientes y menos reactivas.

Como complemento a esta técnica, el dr. Gutiérrez recomienda actividades como el yoga, que ayudan a reforzar la conexión mente-cuerpo y a mantener un estado de atención plena en el presente.

La técnica “No Drop” no solo busca aliviar el malestar emocional inmediato, sino que se presenta como una herramienta poderosa para construir una vida más equilibrada, conectada y saludable.