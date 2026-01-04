Esta es la razón por que se celebra el 'Día de los Reyes Magos'

Esta celebración religiosa se transformó en México, debido a que se adoptaron con elementos propios como la Rosca de Reyes, que simboliza el amor y la unidad

Cada 6 de enero, millones de familias en México y en distintos países del mundo celebran el Día de Reyes Magos, una de las tradiciones más arraigadas del periodo decembrino, especialmente entre niñas y niños. Pero ¿cuál es su origen y por qué se conmemora en esta fecha?

Orgen del Día de Reyes Magos

El Día de Reyes tiene su base en la tradición cristiana y se origina en el relato bíblico del Evangelio de San Mateo, donde se narra la visita de unos sabios de oriente al niño Jesús, guiados por una estrella.

Con el paso del tiempo, estos personajes fueron identificados como Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes llevaron como regalos oro, incienso y mirra.

La celebración del 6 de enero corresponde a la Epifanía, palabra que significa “manifestación”, y que para la tradición cristiana representa el momento en que Jesús se da a conocer al mundo, no solo al pueblo judío, sino también a otros pueblos, simbolizados por los Reyes Magos.

Históricamente, la fecha se fijó doce días después de la Navidad, siguiendo el calendario litúrgico cristiano, marcando así el cierre del ciclo navideño. Con la llegada de los españoles a América, esta tradición fue adoptada y adaptada en distintos países, entre ellos México.

México y su Rosca de Reyes

En el país, la celebración se transformó con elementos propios de la cultura local, como la Rosca de Reyes, un pan en forma circular que simboliza el amor y la unidad.

En su interior se coloca una figura del Niño Jesús, que representa el momento en que fue ocultado para protegerlo del rey Herodes. Quien encuentra la figura adquiere el compromiso de compartir tamales el 2 de febrero, Día de la Candelaria.

Actualmente, el Día de Reyes Magos no solo conserva su significado religioso, sino que también es una fecha de convivencia familiar, intercambio de regalos y preservación de tradiciones que han pasado de generación en generación.