Esquiva vehículo y se impacta contra poste en avenida Barragán

Tras realizar la maniobra evasiva, el conductor perdió el control del volante, salió de su trayectoria y terminó estrellándose contra un poste

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un conductor protagonizó un aparatoso accidente durante la madrugada de este martes 09/06, luego de perder el control de la camioneta que manejaba e impactarse contra un poste de semáforo sobre la avenida Manuel L. Barragán, en la colonia Regina, al norte de Monterrey.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió alrededor de las 05:30 horas, cuando el hombre circulaba a bordo de una camioneta Mazda en dirección de norte a sur sobre dicha arteria vial.

Trascendió que, al aproximarse al cruce con la calle Martín Carrera, el conductor intentó esquivar un automóvil MG color blanco que se encontraba detenido debido a una falla mecánica. Sin embargo, presuntamente la velocidad a la que circulaba habría impedido una maniobra adecuada para evitar el obstáculo.

Tras realizar la maniobra evasiva, el conductor perdió el control del volante, salió de su trayectoria y terminó estrellándose contra un poste que sostenía la estructura de los semáforos ubicados en la intersección.

El impacto provocó daños de consideración en la parte frontal de la camioneta, además de derramar aceite y otros fluidos sobre la carpeta asfáltica, lo que representó un riesgo adicional para los automovilistas que transitaban por la zona.

Al lugar acudieron elementos de Tránsito de Monterrey, quienes realizaron labores de abanderamiento y coordinaron la circulación vehicular mientras se llevaban a cabo las maniobras para retirar la unidad siniestrada.

Asimismo, personal de Protección Civil de Monterrey trabajó en la aplicación de arena absorbente para evitar accidentes derivados del derrame de aceite registrado tras la colisión.

Durante varios minutos se implementó un operativo vial en el sector para permitir el paso seguro de peatones y automovilistas, mientras una grúa realizaba el retiro de la camioneta y se liberaba por completo la circulación.