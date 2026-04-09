Esperan restauranteros que Mundial deje 15 mil mdp en NL

La Canirac en Nuevo León planteó sus expectativas económicas para el próximo Mundial de futbol que tendrá cuatro partidos en el estadio Monterrey

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Los restauranteros esperan que los comensales que disfruten de la fiesta del Mundial de futbol dejen en Nuevo León una derrama económica de hasta 15 mil millones de pesos, que representaría un aumento de entre 20 y 35 por ciento en las ventas.

La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en la entidad, Kathia Guajardo, planteó la expectativa de este organismo que representa a 23 mil establecimientos formales, a 900 marcas y a por lo menos 600 mil trabajadores.

"Estamos esperando una derrama económica o un aumento en ventas de entre 20 y 35 por ciento, esto equivaldría a 9 mil millones o hasta 15 mil millones de pesos; sin embargo, dependemos de que la afluencia sea la esperada, pero en Nuevo León sabemos que, independientemente, tenemos turismo de negocios", dijo.

Aclaró que para la fiesta futbolera, el inglés no será una barrera porque ya tienen tiempo capacitando al personal en ese idioma, así como en seguridad y calidad.

"Estamos haciendo un programa que va enfocado cien por ciento a la restauración del inglés, hacia el servicio, son 40 horas, tiene un costo de 600 pesos, para cualquier colaborador que trabaja en restaurantes y este es beneficio exclusivo que está impulsando Canirac", explicó.

"Estamos reforzando temas de seguridad, higiene y estamos dando cursos de control de calidad, control de desperdicios", sostuvo.

Sin embargo, reconoció que hay déficit de personal, y por eso hacen alianzas con instituciones educativas para no arriesgar el servicio.

"Para que estudiantes, en estas temporadas en las que vamos a tener un alza de afluencia de comensales, estén cubiertas por personas preparadas para atender al sector", expresó.

"La rotación de personal es algo importante, afecta a los establecimientos en cuestiones operativas. Y sobre todo, el tema de la capacitación y lo que requerimos nosotros para dar un buen servicio llega a ser complicado en ciertos momentos y en una temporada tan fuerte y no solo en esa temporada, sino que en todo el año tenemos déficit", detalló.

A los negocios se les da acompañamiento en temas de digitalización y de redes sociales.

El sector espera recuperarse, y romper las barreras.

"De diez restaurantes que aperturan, cierran ocho en los primeros dos años; y la causa principal de estos cierres es tema de profesionalización, falta de administración, son temas que estamos nosotros acompañando, y también muchos de los cierres es por tema de fluidez y regulación", lamentó.

El reto es reforzar a Nuevo León como destino gastronómico.