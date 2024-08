Esperan que Mauricio no cancele ciclovía por consecuencias

La administración saliente de Miguel Treviño en San Pedro espera que Mauricio Fernández no cancele la Ciclovía, ya que podría haber consecuencias jurídicas

La administración saliente del municipio de San Pedro que encabeza Miguel Treviño espera que el alcalde entrante, Mauricio Fernández, no cancele la Ciclovía, ya que podría haber consecuencias jurídicas porque la obra se hizo con recursos públicos.

El secretario del Ayuntamiento del gobierno saliente, Carlos Domínguez Ahedo, dijo que espera que Fernández Garza reconsidere, pese a que advirtió que la quitará con el argumento de que los ciudadanos se lo pidieron en una encuesta el día de los comicios.

"Si cuando llegue la nueva administración deciden que ya no, que mejor van a quitar la ciclovía, bueno, habría que ver, hay consecuencias jurídicas, puede tenerlas, sí, porque se ejerció un gasto con dinero público y ahora ¿por qué vas a quitarla?", cuestionó.

El funcionario dijo que es de sabios rectificar.

"Hicieron una encuesta con una relativa validez en mi opinión, pero bueno, hicieron esa declaratoria, pero no me extrañaría que cambien de opinión, ¿eh? porque es de sabios reconocer, entonces puede ser que no la quiten... entendemos que es polémica, pero nosotros estamos convencidos de que la ciclovía debe de ser", afirmó.

Domínguez Ahedo aclaró que espera que Fernández Garza tampoco cancele contratos de obras que firmó esta administración.

"Espero que no, porque eso de que de repente ha mencionado algunas cosas, yo creo que es producto de la postelección y más allá, un poco la lucha política, pero creo que teniendo la oportunidad de expresar las cosas como son, estoy seguro que van a continuar en la misma línea de trabajo", consideró.

Mientras tanto, la transición avanza.

