Esperan que en junio se cierren negociaciones de T-MEC

Por: Maguelsy Caballero 09 Abril 2026, 13:27 Compartir

El legislador agregó que la mayoría de las empresas de Estados Unidos quieren que el T-MEC continúe y asegura que así será

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El senador Waldo Fernández aseguró que las negociaciones entre México, Estados Unidos y Canadá para el nuevo T-MEC van por buen camino y esperan que en junio se cierren en beneficio de los tres países. En entrevista con ADN 40 de Azteca Noticias, el legislador indicó que ha habido muchas mesas de trabajo entre los tres países, que al tener casi las mismas empresas dentro de ellos, se está buscando una sintonía para que se pueda trabajar y comerciar de manera que se beneficie a las tres naciones. “Tenemos un gran aliado en Estados Unidos que es la realidad, porque México es un país que complementa al comercio norteamericano y hoy México, del concierto de las naciones que tienen negociaciones con Estados Unidos, el país que mejor ha sido tratado es México, en promedio 4% de lo que se vende de México a Estados Unidos llega con un arancel del 4%, entonces estamos en una gran condición. “Ha sido un gran proceso de diálogo de la presidenta Claudia Sheinbaum, que también hay que decir que es referencia de cómo ha manejado la relación con Estados Unidos”, dijo Waldo Fernández. 🗣️ Waldo Fernández (@FdzWaldo) habla sobre la ratificación de Roberto Velasco (@r_velascoa) como titular de la @SRE_mx y las responsabilidades adquiridas al asumir el cargo, así como de los diálogos sobre el T-MEC#YaNadieEstáDormido #YNED con @jrisco | https://t.co/MSrQwruYky pic.twitter.com/0zEUzgfM9G — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 9, 2026 Agregó que, la mayoría de las empresas de Estados Unidos quieren que el T-MEC continúe y asegura que así será. “Un 93% de las empresas norteamericanas quieren que continúe el T-MEC, evidentemente es un tratado comercial como cualquiera, habrá presiones de los dos lados, pero todos están en sintonía. “Y tenemos una ventaja, que nos ven como un país aliado y logramos cerrar esta negociación exitosamente como yo puedo asegurar que será, México va a despegar económicamente, esperamos que en junio podamos llegar ya a un proceso de revisión prácticamente negociado, lamentablemente para México y Canadá, Estados Unidos tiene elecciones en noviembre y es muy importante liberarlo lo más rápido posible”, agregó Waldo.