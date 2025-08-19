Esperan orden de cateo para intervenir vivienda en Monterrey

Elementos de seguridad de Monterrey, implementaron un operativo donde se investiga una vivienda presuntamente relacionada con actividades de narcomenudeo

Elementos de seguridad municipal de Monterrey, implementaron un operativo en el cruce de las calles Idelfonso Vázquez y Emiliano Zapata, en la colonia Fabriles, donde se investiga una vivienda presuntamente relacionada con actividades de narcomenudeo.

De acuerdo con los primeros reportes, el dispositivo fue establecido como medida preventiva, mientras las autoridades locales permanecían a la espera de una orden de cateo y del arribo de personal de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes tienen a su cargo las indagatorias correspondientes.

Aunque no se reportaron detenciones al momento del despliegue, la presencia policial generó expectación entre los vecinos de la zona, quienes observaron el movimiento de las unidades y el acordonamiento de la vivienda bajo investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre posibles hallazgos.

Se espera que en las próximas horas se emita un comunicado tras la revisión del inmueble, en caso de concretarse el cateo.