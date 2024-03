Esperan más de una hora a que pase el ruta 214

Magdalena Guerrero y su hija con síndrome Down, Vanessa, son inseparables: a diario, la mamá la lleva a una escuela de educación especial, pero en la mañana y en la tarde el "calvario" de ambas es la ruta 214 porque sus camiones no pasan, se demoran más de una hora, y cuando por fin la unidad llega y los choferes de esas unidades de Muevo León ven a esta mujer con la menor, no la levantan.

Por eso le pide a las autoridades estatales ayuda.

"Hay choferes que son asi, que nos van a dejar muy lejos, no se paran en la parada, y ahí vengo con mi hija caminando de vuelta. Es muy mal servicio, porque se tardan bastante, mucha gente se queja", lamentó.

Una mujer adulta, María Tomasa de la Fuente, denuncia lo mismo: esa ruta tarda una eternidad en pasar. Por esa causa, todos los días llega con una hora de retraso a su trabajo.

"Van muy llenos y a veces si no van llenos como quiera no se paran. ¿Por? porque no les da la gana", expresó.

Magdalena lanzó un llamado de auxilio al gobierno estatal.

"Le digo al gobernador que a ver si mete más camiones y más rutas y que haya buen servicio. Se tarda bastante el camión, pasa y no se para".

Y María Tomasa espera que las autoridades se pongan las pilas, porque no es justo perder el tiempo así

"A nuestro señor gobernador, según él prometió muchas rutas y dónde están, las tiene ahí yonqueadas, tiradas y nosotros somos los perjudicados, el usuario".

Mientras las frecuencias de paso del transporte urnano no mejoren, Magdalena Guerrero y su hija con síndrome Down, Vanessa, seguirán batallando.

