Esperan auge de rentas hasta junio y julio por Mundial

La renta de una vivienda cercana al estadio puede costar desde 14 mil 500 pesos hasta 27 mil pesos mensuales, dependiendo qué tan próxima de la sede esté

Hasta los meses de junio y julio, cuando ya se viva el Mundial 2026, se espera el auge en renta de casas para alojar a turistas que vienen a divertirse con la máxima fiesta futbolera.

Por ahora, en la zona cercana al Estadio de Rayados, en Guadalupe, que es la única sede mundialista en Nuevo León, aún no se observan los letreros de "Se Renta", por lo menos no a la redonda.

La carestía al alquilar es un factor a considerar, ya que la renta de una vivienda cercana al Estadio puede costar desde 14 mil 500 pesos hasta 27 mil pesos mensuales, dependiendo qué tan próxima de la sede esté la propiedad, las condiciones fisicas de la casa, y la facilidad para entrar y salir de la zona.

Algunas colonias cercanas son La Pastora, Jardines de La Pastora, Riviera del Contry, y Marte.