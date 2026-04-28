Esperan aplicar nueva Ley de Educación el próximo mes de agosto

Al firmar la promulgación, el mandatario estatal urgió a su gabinete a trabajar a marchas forzadas para garantizar el cumplimiento lo antes posible

La nueva Ley de Educación de Nuevo León, que contempla la obligatoriedad de integrar en las aulas a niños con discapacidades o neurodivergencias, comenzará a aplicarse tan pronto como el próximo ciclo escolar, prometió el gobernador Samuel García.

Otras disposiciones que contempla la actualizada legislación son la gratuidad progresiva del nivel superior; protocolos para atender la violencia y salud mental; la prohibición de los celulares en los salones; y un marcado enfoque en el uso de tecnologías como la inteligencia artificial.

Al firmar la promulgación, el mandatario estatal urgió a su gabinete a trabajar a marchas forzadas para garantizar el cumplimiento lo antes posible.

“No hay manera que se vaya a vetar un artículo de esta Ley, si así de avanzada, profunda, y hasta temeraria con tal de que todos los niños tengan igualdad, vamos a apoyarla cueste lo que cueste.

“Ese va a ser otro reto, pero ya veremos cómo le hacemos”, dijo, “yo quiero hacer el compromiso de que se empiece a implementar en agosto, y a ver cómo le hacemos para buscar el reglamento y el dinero”.

La ley se aprobó en marzo pasado en el Congreso con la abstención de los diputados de Movimiento Ciudadano y algunos de Morena, quienes argumentaron que algunas disposiciones eran financieramente inviables.

Gobernador agradece a diputados por impulsar proyecto

Durante la firma en Palacio de Gobierno, y en presencia de representantes del Poder Legislativo, García Sepúlveda agradeció a los diputados de todas las bancadas por sacar adelante el proyecto.

En su mensaje resaltó particularmente la importancia del tema de los menores que sufren discriminación por alguna condición de salud.

“Con esta Ley ya no hay excusas, claramente recoge desde cómo se debe integrar los niños hasta las sanciones que puede tener una escuela, incluida la pérdida del RVOE si se atreven a volver a bloquear a un niño neolonés”, advirtió.

En el evento estuvieron además Itzel Castillo, presidenta del Legislativo; Perla Villarreal, diputada del PRD y quien preside la Comisión de Educación; así como representantes de cámaras empresariales y universidades y colegios.