Espera UANL que terminen trámites del nuevo estadio de Tigres

En entrevista en el Congreso, el rector de la UANL, Santos Guzmán, aseguró que, por su parte, la institución está lista para trabajar la parte que les toca

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) dijo estar a la espera de que se terminen los trámites administrativos del nuevo Estadio de los Tigres, para poder continuar el proceso.

En entrevista en el Congreso del estado, el rector de la UANL, Santos Guzmán, aseguró que, por su parte, la institución está lista para trabajar la parte que les toca, pero se necesita que todo esté en regla para comenzar.

“Estamos esperando que los tramites normativos y necesarios se den para nosotros continuar con la parte que nos toca. “Nosotros no hemos dejado de trabajar en las mesas y serán las instancias correspondientes quienes den la información, por nuestra parte estamos listos para lo que surja”, dijo Santos Guzmán.

Fue el pasado mes de noviembre que el municipio de Monterrey, encabezado por Adrián de la Garza, cedió terrenos de su área municipal al municipio de San Nicolás para que se inicien las construcciones del nuevo estadio de los Tigres.

En ese entonces, tanto el alcalde de Monterrey como el de San Nicolás, Daniel Carrillo, indicaron que el nuevo estadio sería distinto al que ya se había proyectado en años anteriores.

Sin embargo, al cuestionar al rector sobre si ya había proyecto del nuevo recinto deportivo, dijo que no podía dar detalles al respecto.