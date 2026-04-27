Espera Salud resultados de plomo para indagar a empresas

La funcionaria estatal incluso expuso que algunos de los niños presentan mala alimentación, y que por eso pudieron haber sido particularmente afectados

La Secretaría de Salud informó que antes de indagar a la industria esperará a que los niños con presencia de plomo en la sangre sean sometidos a más pruebas, en ese sentido, Alma Rosa Marroquín, titular de la dependencia, adelantó que ya alistan los exámenes confirmatorios para los menores.



“El tamizaje (que se practicó inicialmente) tiene un margen de error hasta del 15%, por eso es que apenas vamos a hacer pruebas confirmatorias, y por eso los resultados no concluyentes.



“Cuando tengamos los resultados confirmatorios de las pruebas sanguíneas entonces podremos salir a documentar si hay una correlación con las empresas, o un riesgo comunitario importante”, argumentó.



La funcionaria estatal incluso expuso que algunos de los niños presentan mala alimentación, y que por eso pudieron haber sido particularmente afectados por las diversas fuentes de plomo en su entorno.