Espera gobierno resultados de inspección a Refinería de Cadereyta

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente ya realizó una visita de inspección, por lo que ahora corresponde esperar el informe final, informaron autoridades

A casi un mes de que la Secretaría de Medio Ambiente solicitara a las autoridades federales una inspección urgente a la Refinería de Cadereyta, debido a reportes de olores extraños en distintos puntos de la zona metropolitana de Monterrey, el estado continúa a la espera de los resultados.

Raúl Lozano, titular de la secretaría, informó que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) ya realizó una visita de inspección, por lo que ahora corresponde esperar el informe final.

“Estamos esperando los resultados de la ASEA. La ASEA prácticamente a la semana de haber acudido a la ciudad de México hizo una visita al ser el ente y autoridad encargada, hizo una visita e inspección de vigilancia a toda la refinería. Ellos próximamente estarán presentando cuáles serán los resultados de esta inspección y pues también ver con muy buenos ojos que en el PEF 2027 que se presentó, se anuncia una inversión importante de más de 1500 mdp para el mantenimiento de la Refinería de Cadereyta”, dijo Lozano.

La ASEA es el organismo federal encargado de regular y supervisar aspectos relacionados con la seguridad industrial, seguridad operativa y protección ambiental dentro del sector de hidrocarburos.

El procedimiento se llevó a cabo una semana después de la solicitud del estado.

Por otra parte, Lozano destacó que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 contempla una inversión de alrededor de mil 500 millones de pesos para el mantenimiento de la Refinería de Cadereyta, recursos que, señaló, son vistos de manera positiva por la administración estatal.