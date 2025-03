Espera a exnovio afuera de la UMM y lo amenaza con arma de fuego

Elementos de la Policía de Monterrey evitaron una posible tragedia al detener a una joven que presuntamente había amenazado a su expareja con hacerle daño con un arma de fuego.

Los hechos se registraron la tarde de este viernes afuera de la Universidad Metropolitana de Monterrey (UMM) ubicada en la calle Escobedo, en el centro de Monterrey.

Según los primeros informes, la mujer identificada como Brenda Berenice, de 24 años de edad, esperó a su exnovio afuera de la universidad. Primero le pidió que saliera porque le tenía un regalo en su camioneta, pero el hombre se negó y fue entonces que le mostró un arma de fuego y presuntamente lo amenazó con hacerle daño.

La víctima reportó los hechos a las autoridades y los oficiales que en ese momento realizaban un recorrido de vigilancia recibieron del C4 el reporte de un caso de amenazas.

Al llegar al punto en donde ocurrieron los hechos, el joven les explicó que había sido amenazado por su expareja.

Tras hacer una revisión de rutina, a la joven se le encontró un arma de fuego, calibre 4.5 milímetros, por lo que fue detenida por los policías.

Brenda Berenice fue trasladada a las instalaciones de la Policía de Monterrey, en donde quedó a disposición del Ministerio Público para resolver su situación jurídica.

Días después de la detención, presuntamente Brenda Berenice expresó en Facebook su "satisfacción" por verlo temblar con un arma que aseguró nunca le mostró.

La joven ofreció detalles de su relación con su ex pareja, con quien presuntamente esperaba un hijo, mismo que abortó en la Ciudad de México.

"Me ignoraba durante mi embarazo y me orilló a tomar decisiones desesperadas, se creyó un hombre, pero le hacía caso a su mamá en no enviarme dinero ni para las consultas del embarazo, ni tampoco para el aborto que tanto pedía, hasta me amenazo con quitármelo si lo tenía, así como jugo con mi estabilidad y me manipulo en diferentes ocasiones aprovechando que sentía cosas por él", escribió la joven en redes.

La joven expresó su satisfacción por ver a su ex pareja temblando con un arma que asegura, nunca le mostró ni mencionó, "de postas".

"Fui yo y el susto, nadie se lo quita. Al final perdí más yo, un bebé que quería, pero con la satisfacción de verlo con lágrimas en los ojos", finalizó.

Comentarios