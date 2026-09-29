Espectaculares llaman a frenar alianza PAN-PRI para 2027 en NL

A nivel nacional, el PAN había planteado inicialmente que dejaría atrás las alianzas con el PRI y que competiría con candidaturas propias

En distintos puntos de la zona metropolitana, desde este pasado fin de semana, empezaron a aparecer anuncios espectaculares en los que se rechaza una posible alianza entre el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para las elecciones de 2027 en Nuevo León.

Uno de los anuncios fue ubicado sobre avenida Garza Sada, mientras que otro fue reportado en el bulevar Acapulco, al sur de Monterrey.

Utilizan imagen de Mauricio Fernández en espectaculares

Los anuncios muestran el emblema del PAN y una fotografía del fallecido exalcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández Garza, quien este mes cumplió un año de fallecido y quien es un referente del panismo en Nuevo León y el país pues su padre fue uno de los fundadores.

La imagen del exalcade está acompañada de las frases “No a la Alianza con el PRI” y “Defendamos la Historia de Mauricio”

Hasta el momento no se ha informado quién ordenó colocar los espectaculares que hacen referencia directa a la posibilidad de que el PAN y el PRI compitan juntos en Nuevo León.

Alianza electoral genera discusión dentro del PAN

La aparición de estos anuncios ocurre en medio de la discusión que se ha generado dentro de Acción Nacional sobre la posibilidad de establecer acuerdos electorales con el PRI rumbo a 2027.

A nivel nacional, el PAN había planteado inicialmente que dejaría atrás las alianzas con el PRI y que competiría con candidaturas propias.

Posteriormente, la dirigencia nacional abrió la posibilidad de establecer acuerdos locales en algunos estados donde habrá elecciones en 2027.

Nuevo León se encuentra entre las entidades donde se ha discutido la posibilidad de que ambos partidos concurran juntos a la elección de gobernador.

Las dirigencias estatales del PAN y PRI han intercambiado posturas sobre el tema pues mientras el priismo local ha expresado disposición para mantener un acuerdo electoral, en el Partido Acción Nacional se ha planteado que la decisión corresponde a la dirigencia nacional.