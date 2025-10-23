Especialistas piden no minimizar picadura de garrapata

Hace días, en el municipio de Juárez, una plaga de garrapatas atacó a una mujer embarazada y a su bebé. Al respecto, el pediatra Mario Alberto Castillo Treviño aclaró que la enfermedad es prevenible y curable, siempre y cuando se actúe a tiempo.
Por eso, el doctor aseguró que lo primero es prevenir, principalmente el contacto con los perros.
Si son las mascotas de casa, hay que:
- Bañarlas al menos una vez al mes.
- Aplicarles vacunas y desparasitantes.
- Darles una pastilla antigarrapatas.
- Aplicarles shampoo especial.
Si los animales están en vía pública:
- Evitar que los niños y las mujeres embarazadas tengan contacto con ellos.
- Notificar a autoridades de Salud para que envíen una brigada.
Porque una vez que empieza la picadura de la garrapata, puede generar fiebre de 24 a 48 horas, y se puede asociar con náuseas, vómito y malestar general", dijo.
El médico urgió a los padres de familia a estar atentos ya que muchas veces creen que al niño le picó un mosquito y cometen el error de medicarlo por su cuenta.
Así que a la primera sospecha de que algo anda mal, hay que ir a consulta para que los doctores examinen al paciente en las axilas, las ingles y la región entre los glúteos, ya que es ahí donde las garrapatas suelen esconderse.
"Entonces ahí tenemos que actuar rápido, porque la enfermedad es grave, y requiere manejo hospitalario; sí, manejo hospitalario en la gran mayoría de las veces", explicó.
Cuando los menores enferman, puede haber alteraciones neurológicas.
"Y cuando llegan al hospital tambaleándose o diciendo incoherencias, es que ya hubo daño y la mortalidad aumenta de forma dramática hasta 90 por ciento", alertó.
El pediatra advirtio:
"La garrapata es a la que sí le tenemos miedo los pediatras en general, el año pasado se detectaron muchos casos en Escobedo, Apodaca y García, la Secretaría de Salud está muy al pendiente de esa zonas para hacer campañas con los animalitos y estar educando a la población", expresó.
Una y otra vez, pidió tener cuidado.
"Nuestra responsabilidad como padres es tener todo en orden y evitar riesgos porque tenemos que decir: en los casos que se han visto y se han reportado, el 50 por ciento han sido de animales propios de la casa", aseguró.
Cuide a sus hijos y cuídese usted: recuerde que la salud es lo más importante.