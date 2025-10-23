Especialistas piden no minimizar picadura de garrapata

El médico urgió a los padres de familia a estar atentos ya que muchas veces creen que al niño le picó un mosquito y cometen el error de medicarlo por su cuenta

Hace días, en el municipio de Juárez, una plaga de garrapatas atacó a una mujer embarazada y a su bebé. Al respecto, el pediatra Mario Alberto Castillo Treviño aclaró que la enfermedad es prevenible y curable, siempre y cuando se actúe a tiempo.

Por eso, el doctor aseguró que lo primero es prevenir, principalmente el contacto con los perros.

Si son las mascotas de casa, hay que:

Bañarlas al menos una vez al mes.

Aplicarles vacunas y desparasitantes.

Darles una pastilla antigarrapatas.

Aplicarles shampoo especial.

Si los animales están en vía pública:

Evitar que los niños y las mujeres embarazadas tengan contacto con ellos.

Notificar a autoridades de Salud para que envíen una brigada.

Porque una vez que empieza la picadura de la garrapata, puede generar fiebre de 24 a 48 horas, y se puede asociar con náuseas, vómito y malestar general", dijo.

El médico urgió a los padres de familia a estar atentos ya que muchas veces creen que al niño le picó un mosquito y cometen el error de medicarlo por su cuenta.

Así que a la primera sospecha de que algo anda mal, hay que ir a consulta para que los doctores examinen al paciente en las axilas, las ingles y la región entre los glúteos, ya que es ahí donde las garrapatas suelen esconderse.

"Entonces ahí tenemos que actuar rápido, porque la enfermedad es grave, y requiere manejo hospitalario; sí, manejo hospitalario en la gran mayoría de las veces", explicó.

Cuando los menores enferman, puede haber alteraciones neurológicas.

"Y cuando llegan al hospital tambaleándose o diciendo incoherencias, es que ya hubo daño y la mortalidad aumenta de forma dramática hasta 90 por ciento", alertó.

El pediatra advirtio:

"La garrapata es a la que sí le tenemos miedo los pediatras en general, el año pasado se detectaron muchos casos en Escobedo, Apodaca y García, la Secretaría de Salud está muy al pendiente de esa zonas para hacer campañas con los animalitos y estar educando a la población", expresó.

Una y otra vez, pidió tener cuidado.

"Nuestra responsabilidad como padres es tener todo en orden y evitar riesgos porque tenemos que decir: en los casos que se han visto y se han reportado, el 50 por ciento han sido de animales propios de la casa", aseguró.

Cuide a sus hijos y cuídese usted: recuerde que la salud es lo más importante.