Especialistas llaman a no subestimar golpes en la cabeza

Luego del fallecimiento de una niña de 11 años en el municipio de García por un balonazo, médicos pidieron no minimizar este tipo de incidentes

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Luego del fallecimiento de una niña de 11 años en el municipio de García, Nuevo León, tras presentar malestares posteriores a un golpe, especialistas médicos hacen un llamado a la población a no minimizar este tipo de incidentes y estar atentos a cualquier señal de alerta.

El doctor Víctor Benítez Cano, especialista en Ciencia Neurológica de Christus Muguerza, explicó que ante cualquier traumatismo craneal, la primera acción debe ser una valoración clínica completa.

“Lo principal es la exploración clínica. Siempre nosotros revisamos al paciente de pie a pie, de cabeza a pies”, señaló, destacando además la importancia de realizar estudios de imagen. “El más rápido y que ya es mucho más común, afortunadamente, pues es la tomografía de cráneo simple”.

El especialista detalló que existen síntomas claros que no deben ignorarse. “Dolor de cabeza, náusea, vómito y que la persona se desmaya, son los datos de alarma que nos dicen las guías internacionales que hay que tomar en cuenta”, explicó, al advertir que estos pueden aparecer incluso horas después del golpe.

Sobre la atención oportuna, enfatizó que no se debe dudar en acudir a un hospital. “Nunca nos vamos a arrepentir de hacer lo correcto… llevar al paciente al servicio de urgencias”, indicó.

Además, subrayó la importancia de la vigilancia constante: “Nunca va a estar de más vigilar al paciente, dejarle unas horas ahí, ver si presenta náuseas, vómitos, se desmaya, crisis convulsivas”.

Finalmente, el especialista reiteró que, aunque los menores pueden parecer más resistentes, el riesgo sigue presente. “Los síntomas son los mismos para cualquier paciente”, afirmó, al insistir en que cualquier golpe en la cabeza debe tomarse con seriedad y atenderse de inmediato para evitar consecuencias graves.