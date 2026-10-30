Escuelas mantienen viva tradición del Día de Muertos en Monterrey

Profesores, alumnos y familias se unieron en este espacio de reflexión para recordar a los pequeños, convirtiendo la ofrenda en un símbolo de cariño

Con motivo de la celebración del Día de Muertos, diversos planteles educativos de la región destacaron por la creatividad y el fervor con el que montaron sus tradicionales altares de muertos, fomentando entre las nuevas generaciones el amor por las raíces y la cultura popular mexicana.

Dedican altares a Frida Kahlo y Juan Gabriel

Entre las instituciones participantes, el Colegio Formus, ubicado en la Carretera Nacional, destacó por dedicar su ofrenda a la pintora mexicana Frida Kahlo.

Alumnos y docentes unieron esfuerzos para adornar el espacio con flores de cempasúchil, coloridos papeles picados y elementos tradicionales, rindiendo un sentido homenaje al legado histórico y artístico de una de las figuras más importantes de la plástica nacional.

Por otro lado, al sur de Monterrey, la comunidad de la Escuela Primaria Licenciado Agustín Yáñez (turno vespertino) montó su altar en honor al inolvidable cantautor Juan Gabriel. Mediante este montaje, estudiantes y profesores recordaron la trayectoria musical del recordado “Divo de Juárez”, logrando que la niñez mexicana revalore la riqueza de sus tradiciones a través de la música y el arte popular.

Preescolar recuerda a los hermanos Marcelo y Rafael

Uno de los momentos más emotivos de esta temporada se vivió en el Preescolar Dr. Jaime Torres Bodet (turno vespertino), cuya comunidad escolar dedicó un sentido altar a la memoria de los exalumnos y hermanos gemelos Marcelo y Rafael, quienes fallecieron el 24 de octubre del año pasado a consecuencia de un incendio en su vivienda.

Profesores, alumnos y familias se unieron en este espacio de reflexión para recordar a los pequeños, convirtiendo la ofrenda en un símbolo de cariño, consuelo y memoria comunitaria.

Estas acciones reafirman el profundo compromiso de las escuelas locales por mantener vivas las costumbres mexicanas, transformando los recintos educativos en auténticos foros de expresión cultural, solidaridad y memoria colectiva.