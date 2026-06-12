Escuelas de Monterrey viven ambiente mundialista

Durante la jornada, maestros y directivos promovieron actividades recreativas, dinámicas culturales y momentos de integración, en los que predominó el respeto

Desde temprana hora, estudiantes y docentes de distintos planteles educativos de Monterrey llenaron aulas y patios de color y entusiasmo al sumarse al ambiente mundialista que se respira en la ciudad.

En escuelas ubicadas en diversas colonias del municipio, los alumnos acudieron con camisetas, banderas y accesorios, como parte de convivios organizados.

Durante la jornada, maestros y directivos promovieron actividades recreativas, dinámicas culturales y momentos de integración, en los que predominó el respeto, la inclusión y la sana convivencia entre estudiantes de diferentes grados.

Padres de familia señalaron que este tipo de actividades permiten a niñas, niños y jóvenes vivir un ambiente festivo dentro de las escuelas, sin alterar las actividades académicas.