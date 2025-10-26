Escuchar de manera consciente; Claves para ser feliz

Las distracciones se encuentran en todas partes cuando platicamos con alguien, por lo que un especialista te define como se pone en práctica esta habilidad

Una de las claves para lograr un bienestar profundo es desarrollar la habilidad de escuchar consciente, aseguró el doctor Javier Gutiérrez Olvera, especialista en mindfulness.

"Escuchar consciente e refiere a que toda nuestra atención la sostenemos en lo que estamos escuchando directamente de nuestro interlocutor, pero también de lo que decimos nosotros en el momento de conversar" explicó el especialista.

De acuerdo con Gutiérrez Olvera, esta habilidad permite que las personas se conecten de manera profunda con las personas que lo rodean, para permitir que se genere una sintonía empática con el fin de resolver mejor las situaciones de la vida cotidiana o aceptar procesos emocionales que se consideren difíciles.

Mencionó que algunos de los beneficios de poner en práctica la "escucha consciente" se podría observar en el desarrollo de los proyectos en el entorno familiar, tales como la convivencia diaria y el dedicar tiempo de calidad.

No obstante, aseguró que hoy en día es frecuente que las personas se distraigan con facilidad, debido a que generalmente, las personas utilizan el celular mientras están en una conversación.

"Esto va a generar una desconexión con los con el el interlocutor, y esto va a debilitar las relaciones." informó el doctor.

El especialista mencionó que las personas deben de ser conscientes sobre el rol que representan en sus círculos, incluido la familia, debido a que la desconexión y el poco o nulo estímulo realizado entre los integrantes, podrían debilitar los lazos.

"El adolescente vive su proceso. El niño vive su proceso. El padre vive de su proceso. [...] Hay tanta información sobre los roles de cada uno, que es muy fácil perdernos en los pensamientos cuando estamos en el momento de la conversación".

Para generar la capacidad de "escuchar consciente" se necesita dirigir la atención en el discurso que brindamos, debido a que el mensaje en ocasiones contiene ciertas emociones que se detonan y obstaculizan la conversación. Es decir, se debe generar cierto interés en lo que dice la otra persona para comprender y llegar a empatizar con ella.

Después de ello, al momento de entablar la conversación, se necesita retirar todos los distractores, tales como celulares y televisión, con el objetivo de enfocarnos en el mensaje del interlocutor. Además, el no interrumpir y enfocarnos en la información compartida, logrará que nuestra mente llegue a generar ese nivel de comprensión.

Gutiérrez Olvera concluyó al decir que entre más veces se practique dicha habilidad, la mente reducirá el volumen de la voz interna hasta que pierda su fuerza y permita que se refuercen los lazos con las personas de nuestro entorno.