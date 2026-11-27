El escombro permanece desde hace varias semanas en el sitio, obstruyendo el paso de las personas que transitan por el sector

La acumulación de escombro y basura sobre una banqueta, así como cables de telefonía colgando, representan un riesgo para peatones en el cruce de las calles Adolfo Prieto y Juan de la Barrera, en la colonia Obrera, en Monterrey.

De acuerdo con vecinos, el escombro permanece desde hace varias semanas en el sitio, obstruyendo el paso de las personas que transitan por el sector y obligándolas a rodear los desechos.

A esta situación se suma la presencia de cables de luz colgando en una de las esquinas del cruce, lo que también representa un peligro para quienes pasan por el lugar.

Ante estas condiciones, se solicita la intervención de Servicios Públicos para retirar los residuos y de las instancias correspondientes para atender los cables y evitar algún accidente.