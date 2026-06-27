Escombro abandonado en vía pública de la colonia Narvarte

La situación se ha prolongado por más de tres meses y representa un riesgo tanto para el paso peatonal como para la circulación vehicular en la zona.

Habitantes de la colonia Narvarte, en el municipio de Monterrey, denunciaron la acumulación de escombro y tierra sobre la vía pública y al exterior de una oficina de inspección educativa.

El problema se localiza en el cruce de las calles Nantes y Puerto Liverpool, donde, de acuerdo con vecinos del sector, anteriormente se formó un socavón y las autoridades optaron por rellenarlo con tierra; sin embargo, gran parte del material quedó abandonado en el sitio.

La situación se ha prolongado por poco más de tres meses y representa un riesgo y complicaciones tanto para el paso peatonal como para la circulación vehicular en la zona.

Asimismo, el escombro dificulta el acceso a las oficinas de inspección educativa ubicadas en ese punto.

Ante esta problemática, los vecinos solicitaron la intervención de las autoridades correspondientes para el retiro de la tierra y el escombro, y así restablecer las condiciones adecuadas de la vialidad.