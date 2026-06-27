Escombro abandonado en vía pública de la colonia Narvarte

Habitantes de la colonia Narvarte, en el municipio de Monterrey, denunciaron la acumulación de escombro y tierra sobre la vía pública y al exterior de una oficina de inspección educativa.
El problema se localiza en el cruce de las calles Nantes y Puerto Liverpool, donde, de acuerdo con vecinos del sector, anteriormente se formó un socavón y las autoridades optaron por rellenarlo con tierra; sin embargo, gran parte del material quedó abandonado en el sitio.
La situación se ha prolongado por poco más de tres meses y representa un riesgo y complicaciones tanto para el paso peatonal como para la circulación vehicular en la zona.
Asimismo, el escombro dificulta el acceso a las oficinas de inspección educativa ubicadas en ese punto.
Ante esta problemática, los vecinos solicitaron la intervención de las autoridades correspondientes para el retiro de la tierra y el escombro, y así restablecer las condiciones adecuadas de la vialidad.