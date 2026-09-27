Escoltan policías de Apodaca a mujer en labor de parto

Elementos viales abrieron paso al automóvil particular para llegar rápidamente a la Clínica 67 del IMSS y recibir atención médica.

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Una mujer en labor de parto que se trasladaba en un automóvil particular al hospital fue escoltada durante su trayecto por elementos de la Policía de Apodaca.

El apoyo ocurrió cuando en su trayecto el esposo observó una patrulla de Tránsito sobre la avenida Humberto Ramos Lózano, en la colonia Renaceres, y detuvo la marcha para pedir acompañamiento.

La unidad de la corporación era tripulada por dos oficiales que se pusieron en marcha para abrirle paso a la pareja, al tiempo que solicitaban refuerzos para preparar el camino hasta la Clínica 67 del Instituto Mexicano del Seguro Social en la carretera Miguel Alemán.

Con la torreta y sirena activas, yendo delante del automóvil, los uniformados permitieron que los ahora padres de familia avanzaran rápido y de forma segura.

Minutos después, la pareja, procedente de la colonia Cosmópolis, llegó hasta el nosocomio.

Ante la emergencia, informó la corporación a través de un comunicado, uno de los elementos tuvo que ingresar a la mujer en brazos a la unidad de urgencias para su inmediata atención.

Ya al interior, la pareja fue socorrida por personal médico del hospital, sin que se presentaran mayores contratiempos.

Los policías de Tránsito que brindaron la escolta son Héctor Villarreal y Mario Gómez, quienes, además de recibir el agradecimiento del esposo, fueron reconocidos por la corporación.