Escoltan policías a familia ante urgencia médica

Los uniformados prestaron el apoyo al conductor de una camioneta que requería llegar a un hospital del Centro de Monterrey

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Elementos de la Policía de Monterrey escoltaron a un conductor que trasladaba un familiar enfermo para llegar pronto a un hospital.

Los efectivos realizaban un recorrido de vigilancia en el primer cuadro de la ciudad cuando en el cruce de la calle Reforma y Bernardo Reyes, el conductor de una camioneta les pidió ayuda.

A bordo del mencionado vehículo trasladaban a uno de sus miembros en estado de salud delicado.

La familia necesitaba llegar pronto a un hospital en el centro de Monterrey. Sin pensarlo dos veces, los oficiales encendieron las torretas y sirena.

De esta manera escoltaron abriendo paso entre los automovilistas que circulaba sobre la avenida Madero.

Al llegar al cruce con Pino Suárez, los oficiales dieron vuelta a la derecha hasta llegar al nosocomio.

Esta acción ayudó a que la mujer recibiera rápidamente atención médica en ese hospital.