Escoltan policías a familia ante urgencia médica

Elementos de la Policía de Monterrey escoltaron a un conductor que trasladaba un familiar enfermo para llegar pronto a un hospital.
Los efectivos realizaban un recorrido de vigilancia en el primer cuadro de la ciudad cuando en el cruce de la calle Reforma y Bernardo Reyes, el conductor de una camioneta les pidió ayuda.
A bordo del mencionado vehículo trasladaban a uno de sus miembros en estado de salud delicado.
La familia necesitaba llegar pronto a un hospital en el centro de Monterrey. Sin pensarlo dos veces, los oficiales encendieron las torretas y sirena.
De esta manera escoltaron abriendo paso entre los automovilistas que circulaba sobre la avenida Madero.
Al llegar al cruce con Pino Suárez, los oficiales dieron vuelta a la derecha hasta llegar al nosocomio.
Esta acción ayudó a que la mujer recibiera rápidamente atención médica en ese hospital.