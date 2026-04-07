Escolta tránsito a joven con problema de salud a clínica del IMSS

El oficial auxilió al automovilista para que pudiera llegar al Hospital de Zona ya que su hija presentaba heridas que requerían atención médica

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Elementos de tránsito de Monterrey escoltaron a un padre de familia que trasladaba a su hija de 17 años con problemas de salud, al sur de la ciudad.

Fue cuando el conductor de un vehículo Nissan Tsuru se acercó al agente vial en el cruce de Revolución y Alfonso Reyes cerca de las 00:03 horas.

El hombre le explica que trae a su hija en el interior del carro con problemas de salud, por lo que le urgía llegar al Hospital General de Zona No. 21 del IMSS.

Al darse cuenta de la necesidad, el oficial encendió la sirena de la patrulla y escoltó al padre de familia y a su hija.

Luego de cruzar por diferentes avenidas de la ciudad, lograron llegar al nosocomio ubicado en Pino Suárez y 15 de mayo, donde le brindaron la atención médica en el área de urgencias, ya que presentaba laceraciones en ambos brazos.

El padre de familia agradeció el apoyo brindado por las autoridades de la Dirección de Tránsito de Monterrey, ya que llegaron más rápido al hospital.