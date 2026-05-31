Escobedo suma 65 nuevos policías para reforzar la seguridad

Los nuevos elementos concluyeron su formación en la academia municipal y serán desplegados en distintas áreas operativas para fortalecer la vigilancia

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Escobedo sumó 65 nuevos elementos a sus filas tras la graduación de una generación de cadetes que concluyó entre nueve y diez meses de formación en la Academia de Formación y Profesionalización.

Durante la ceremonia realizada en la explanada de la academia, el alcalde Andrés Mijes destacó que la incorporación de los nuevos oficiales representa un avance en el fortalecimiento de la seguridad municipal.

"Es un día muy especial para Escobedo, hoy se gradúan 65 policías y Nuevo León gana 65 constructores de paz", expresó.

Con esta nueva generación, la corporación alcanzó un estado de fuerza de 703 policías activos. Además, las autoridades informaron que actualmente existe otro grupo de 65 cadetes en proceso de formación, con lo que se busca superar la meta de 750 elementos operativos.

Los nuevos oficiales serán asignados a distintas áreas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, entre ellas la policía de proximidad, vialidad y grupos especiales, con el objetivo de reforzar la cobertura y atención en todo el municipio.

Mijes aseguró que los elementos cuentan con el mismo nivel de equipamiento que el resto de la corporación y adelantó que el municipio continúa invirtiendo en el fortalecimiento de sus capacidades operativas.

"Armamento muy moderno, ayer hicimos un pago de 7 millones para la compra de más armamento a la SEDENA", explicó.

Al evento asistieron el comandante de la Séptima Zona Militar, Roger David Rodríguez Arosemena; el coordinador estatal de la Guardia Nacional en Nuevo León, Víctor Manuel Lemarroy Santos; y la rectora de la Universidad de Ciencias de la Seguridad, Olga Patricia Mena Treviño, quienes acompañaron a los cadetes durante la ceremonia de graduación.