Escobedo suma 26 mil árboles plantados en 80 colonias

Entre las zonas intervenidas se encuentra Alianza Real, así como la avenida Constitución, donde se han plantado árboles a lo largo de su camellón

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Con la participación de familias de Escobedo, autoridades municipales llevaron a cabo una jornada de reforestación en el Parque Lineal Las Torres, como parte del programa de Arborización Pulmones Urbanos y de una jornada nacional en favor del medio ambiente.

Durante el evento, José Antonio Quiroga Chapa, encargado del Despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, destacó que el municipio ya suma 26 mil árboles sembrados en más de 80 colonias durante los primeros dos años de la actual administración.

El funcionario señaló que la meta es alcanzar los 30 mil árboles antes de que concluya el periodo de gobierno, con la participación de los habitantes, quienes además de plantar los ejemplares se comprometen a cuidarlos y regarlos.

“El problema no es sembrar los árboles, hay que cuidarlos y que se puedan mantener”, destacó José Antonio Quiroga.

Priorizan especies adaptadas al clima de Escobedo

Durante la jornada fueron plantados árboles preferentemente de especies de la región, buscando que puedan adaptarse a las condiciones climáticas de Escobedo y desarrollarse de manera adecuada.

Quiroga explicó que uno de los principales retos es garantizar el cuidado de los árboles durante sus primeros años, debido a que la zona metropolitana no cuenta con lluvias suficientes para mantenerlos por sí solos.

Por ello, el municipio mantiene labores de riego mediante pipas. La estrategia de reforestación también se ha extendido a avenidas y espacios públicos de distintas colonias.

Reforestación se extiende a colonias y avenidas

Entre las zonas intervenidas se encuentra Alianza Real, así como la avenida Constitución, donde se han plantado árboles a lo largo de su camellón.

El funcionario destacó que la intención es que estos espacios puedan convertirse con el paso de los años en áreas verdes que mejoren la imagen urbana y contribuyan a generar un entorno más favorable para las familias.