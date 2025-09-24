Escobedo refuerza seguridad con armas no letales

El alcalde de Escobedo entregó 45 armas no letales "S2" a la policía de Proxpol, que permitirán a los oficiales inmovilizar a agresores de forma segura

El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, entregó 45 armas no letales "S2" a la policía de Proxpol, que permitirán a los oficiales inmovilizar a agresores de forma segura, garantizando una respuesta rápida que prioriza la vida y los derechos humanos.

"Las S2 salvan vidas y evitan escaladas innecesarias de violencia. Dan a la autoridad una ventana táctica para contener una amenaza sin recurrir a la fuerza letal", afirmó Mijes.

Durante la presentación del equipo, el secretario de Seguridad Ciudadana, Marco Antonio Zavala, explicó que las armas "S2" son dispositivos modernos que neutralizan amenazas a distancia con agentes de pimienta y gas lacrimógeno en polvo.

Sus características principales son el alcance, que pueden disparar hasta 45 metros de distancia, creando una nube de 1.5 metros de diámetro.

Funcionamiento: porque cuentan con un cargador frontal de cinco rondas para una activación rápida y propósito; su diseño permite la incapacitación temporal de un agresor, dando a la policía la oportunidad de actuar de inmediato sin recurrir a la fuerza letal.

El alcalde destacó que esta iniciativa es parte de la 4T Norteña, una visión de desarrollo que busca combinar el progreso con la justicia social.

También mencionó que se alinea con el Plan México, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo objetivo es llevar el progreso equitativo a cada hogar.

De acuerdo con el edil, la incorporación de esta tecnología no letal es un paso más en la estrategia integral para construir una ciudad donde la paz y la seguridad sean derechos tangibles para todos.

Proxpol es una corporación reconocida por su triple acreditación internacional CALEA.