Escobedo refuerza mantenimiento de plazas públicas

Vecinos de la colonia Santa Luz y sectores aledaños en el municipio de Escobedo contarán con un espacio público totalmente renovado, luego de que las autoridades municipales dieran el banderazo inicial para la rehabilitación integral de su plaza principal.

Las obras abarcan una intervención en más de 1,500 metros cuadrados, atendiendo una solicitud directa de las familias del sector. Tras realizar un diagnóstico técnico en el lugar, el plan de trabajo contempla la reparación, reconstrucción y edificación de nueva infraestructura para sustituir aquella que ya cumplió su vida útil.

Detalles de las obras en la plaza de Santa Luz

El proyecto de remodelación, ubicado estratégicamente entre las calles Roma y París, contempla mejoras sustanciales en equipamiento e infraestructura urbana:

Áreas infantiles y deportivas: Mantenimiento general a juegos infantiles, vitapista y la cancha polivalente.

Infraestructura y movilidad: Reconstrucción de andadores, banquetas y cambio o restauración de mobiliario urbano.

Seguridad e imagen urbana: Instalación de nuevo alumbrado público y trabajos pintura general en todo el perímetro.

El evento estuvo encabezado por José Antonio Quiroga Chapa, encargado del Despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, quien acudió acompañado de vecinos de Santa Luz y colonias contiguas.

“Esta es la esencia de la 4T Norteña: atraer la inversión para que se genere riqueza, obtener recursos y aplicarlos siempre en beneficio de la ciudadanía para que eleven su calidad de vida”, señaló Quiroga Chapa durante el arranque de los trabajos.

Un espacio renovado para la convivencia comunitaria

Una vez concluida la obra, la plaza pública ofrecerá un entorno seguro para deportistas, peatones y familias que acuden diariamente a realizar actividades al aire libre y de esparcimiento.

Durante el recorrido, el funcionario exhortó a la población a preservar las instalaciones, destacando que el área verde forma parte del patrimonio comunitario. En respuesta, las familias beneficiadas asumieron el compromiso de colaborar activamente en el cuidado y mantenimiento del espacio público.