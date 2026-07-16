Escobedo reduce homicidios dolosos 69% en primer semestre de 2026

Para blindar aún más el territorio, Escobedo aceptará el ofrecimiento del Estado para que elementos de la Fuerza Civil se sumen a las labores de vigilancia

Gracias a la implementación de estrategias clave de seguridad y a políticas públicas enfocadas en el empoderamiento y dignificación de los policías municipales, el municipio de Escobedo ha logrado una histórica reducción del 69 por ciento en el delito de homicidio doloso en lo que va del presente semestre.

Este resultado posiciona al municipio como un referente de seguridad en el estado de Nuevo León. Mientras que a nivel estatal la reducción de este delito fue del 47 por ciento en comparación con el año 2025, el promedio de Escobedo demuestra una efectividad significativamente mayor, consolidando a la demarcación como un sitio más seguro para sus habitantes.

Reforzarán vigilancia en coordinación con el Estado y la Federación

Con el objetivo de blindar aún más el territorio y continuar bajando las estadísticas delictivas, el Gobierno de Escobedo anunció que aceptará el ofrecimiento del Gobierno del Estado para que elementos de la Fuerza Civil se sumen a las labores de vigilancia en la zona.

Bajo este esquema de colaboración, será la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Escobedo la dependencia que asuma el mando de las acciones de patrullaje, trabajando de manera estrecha y coordinada con la corporación estatal. Asimismo, se mantendrán y reforzarán los operativos conjuntos con las fuerzas federales, una alianza que ha venido entregando resultados sumamente positivos en la región.

Reconocimiento al esfuerzo policial

El balance de estos primeros seis meses del año fue dado a conocer en el marco de la entrega del Reconocimiento al Mérito Policial, evento en el que se galardonó a 172 uniformados por sus acciones destacadas en materia de seguridad y detenciones de alto impacto realizadas entre los meses de abril y junio.

José Antonio Quiroga Chapa, encargado del Despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, fue el encargado de entregar los estímulos económicos y reconocimientos a los preventivos. Durante su discurso, Quiroga Chapa destacó que esta evaluación positiva debe servir como motivación y compromiso para que los oficiales sigan entregando su máximo esfuerzo diariamente.