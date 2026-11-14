Escobedo recibirá a más de 400 ciclistas en Maratón MTB

Para esta edición, la competencia pondrá a prueba la resistencia técnica y habilidades de los ciclistas a lo largo de cuatro distintas distancias

El municipio de Escobedo se reporta listo para albergar la cuarta edición del Maratón Internacional de Ciclismo de Montaña MTB 2026, un evento deportivo de talla nacional que se llevará a cabo el próximo domingo 22 de noviembre, a partir de las 7:30 de la mañana, en el tradicional Circuito San Miguel ubicado en el Cerro del Topo Chico.

Competencia, categorías y bolsa de premios

Para esta edición, la competencia pondrá a prueba la resistencia técnica y habilidades de los ciclistas a lo largo de cuatro distintas distancias: 15, 25, 50 y 75 kilómetros. Las categorías disponibles abarcan desde el nivel promocional hasta el alto rendimiento, incluyendo:

Promocional y Principiantes

Intermedios y Avanzados

Élite

E-bike y Gravel

Como un fuerte incentivo para los atletas procedentes de diversas entidades de la República Mexicana, el comité organizador destinó una premiación total de $160,000, la cual será distribuida entre los ganadores de cada categoría conforme a los tiempos y resultados oficiales de la justa deportiva.

Escobedo, epicentro del deporte nacional

El secretario técnico de Gabinete del municipio, José Antonio Quiroga Chapa, destacó el crecimiento y la proyección que ha ganado este encuentro a lo largo de los años, subrayando el orgullo que representa para Escobedo recibir a cientos de visitantes nacionales.

"Esperamos más de 400 participantes en esta ocasión, en estas categorías que se manejan. Escobedo está muy orgulloso de la trascendencia que este evento tiene en este y otros estados que nos visitan", señaló el funcionario.

Las autoridades municipales recordaron que la realización de este maratón reafirma el compromiso de la administración local por impulsar el deporte como una herramienta clave para fomentar la convivencia familiar, incentivar la participación de las nuevas generaciones y consolidar a Escobedo como un referente en la organización de eventos deportivos de alcance nacional.

Convocatoria abierta

Las inscripciones continúan abiertas para todos los ciclistas y entusiastas del deporte de montaña que deseen formar parte de esta experiencia. Los interesados pueden realizar su registro a través de la plataforma oficial en el siguiente enlace:Inscripciones MTB Escobedo 2026.