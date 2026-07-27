Escobedo ofrecerá cursos gratuitos en Verano Norteño 2026

Aunque las actividades son gratuitas, para acceder a ellas es necesario presentar un comprobante de domicilio que muestre que el menor es residente de Escobedo

Como parte del Festival Cultural Verano Norteño 2026, el municipio de Escobedo ofrecerá cursos, talleres y campamentos gratuitos para niños y jóvenes.

Del 3 al 14 de agosto los pequeños podrán descubrir y explorar sus dotes artísticas como la actuación o la escritura.

Actividades gratuitas en 16 sedes de Escobedo

Los cursos estarán disponibles en 16 sedes repartidas en todo el territorio municipal, siendo las instalaciones del DIF y los centros comunitarios algunas de ellas.

“Sabemos el impacto que tienen estos eventos en la juventud, y no queremos que los talentos se queden ahí, sino que se vean, que se integren a la comunidad”, destacó el encargado del despacho de la Presidencia municipal José Antonio Quiroga Chapa.

Aunque las actividades son gratuitas, para acceder a ellas es necesario presentar un comprobante de domicilio que muestre que el menor es residente de Escobedo.

Los cursos de verano son para pequeños de seis a 12 años, y la información completa de las sedes puede consultarse en las redes del municipio o al teléfono 8182206100 extensión 7200.

Verano Norteño tendrá talleres para todas las edades

El denominado Verano Norteño 2026 no solo contempla a los menores, sino también se programó talleres para todas las edades con expertos y destacados maestros.

Un seminario de cultura, por ejemplo, será impartido por Abraham Nuncio; un taller de cuento por Armando Alanís Pulido; y uno más de teatro estará dirigido por la actriz Delia Garza.

Al igual que las actividades para niños, los eventos abiertos a todo público serán gratuitos.