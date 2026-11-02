Escobedo ofrece vacantes laborales en Servicios Públicos

El municipio cuenta con oportunidades para ayudantes generales, vigilantes y choferes. Los interesados pueden solicitar informes por teléfono

El Gobierno de Escobedo instaló un módulo de atención debajo de la estación del Metro Sendero para acercar oportunidades de empleo a las personas interesadas en incorporarse a la Secretaría de Servicios Públicos.

Durante la jornada, realizada en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, personal de la dependencia brindó información y atención a los ciudadanos que acudieron en busca de alguna oportunidad laboral.

¿Qué puestos están disponibles?

Entre las vacantes que ofrece el municipio se encuentran puestos de ayudantes generales, vigilantes y choferes, con los que se busca fortalecer las actividades y los servicios que la Secretaría de Servicios Públicos proporciona a la población.

La instalación del módulo permitió a los interesados conocer las opciones de contratación y recibir orientación sobre las oportunidades disponibles.

¿Dónde solicitar información sobre los empleos?

Las personas que deseen conocer más detalles sobre las vacantes, así como los requisitos y el proceso para postularse, pueden comunicarse al teléfono 81 8286 9350.

De esta manera, el Gobierno de Escobedo mantiene un canal de atención para quienes buscan integrarse a las labores de la Secretaría de Servicios Públicos.