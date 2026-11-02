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Escobedo ofrece vacantes laborales en Servicios Públicos

Por: Ángeles Núñez

01 Noviembre 2026, 09:56

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El municipio cuenta con oportunidades para ayudantes generales, vigilantes y choferes. Los interesados pueden solicitar informes por teléfono

Escobedo ofrece vacantes laborales en Servicios Públicos

El Gobierno de Escobedo instaló un módulo de atención debajo de la estación del Metro Sendero para acercar oportunidades de empleo a las personas interesadas en incorporarse a la Secretaría de Servicios Públicos.

Durante la jornada, realizada en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, personal de la dependencia brindó información y atención a los ciudadanos que acudieron en busca de alguna oportunidad laboral.

¿Qué puestos están disponibles?

Entre las vacantes que ofrece el municipio se encuentran puestos de ayudantes generales, vigilantes y choferes, con los que se busca fortalecer las actividades y los servicios que la Secretaría de Servicios Públicos proporciona a la población.

La instalación del módulo permitió a los interesados conocer las opciones de contratación y recibir orientación sobre las oportunidades disponibles.

¿Dónde solicitar información sobre los empleos?

Las personas que deseen conocer más detalles sobre las vacantes, así como los requisitos y el proceso para postularse, pueden comunicarse al teléfono 81 8286 9350.

De esta manera, el Gobierno de Escobedo mantiene un canal de atención para quienes buscan integrarse a las labores de la Secretaría de Servicios Públicos.

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